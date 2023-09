Branns nysignering mister resten av sesongen: Ute i ni måneder

Mads Sande (25) fikk bare én kamp for sin nye klubb før han må opereres, melder klubben på sin hjemmeside.

KORSBÅNDET RØK: Mads Sande må opereres og er ute i ni måneder etter sin første kamp for Brann. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 10:43

Mads Sande kom til Brann fra Haugesund på overgangsvinduets siste dag.

– Det er ufattelig kjipt, men det er ikke så mye jeg får gjort. Det hjelper ikke å klage, så nå må jeg bare få unnagjort operasjonen og begynne å se fremover, sier Sande i en pressemelding på klubbens nettside.

Han pådro seg en skade i korsbåndet under søndagens kamp mot Sarpsborg 08. Videre undersøkelser viser at den er så alvorlig at han må operere, og han vil være ute i lang tid, skriver Brann på sin hjemmeside.

– Utredningen av kneskaden har vist at det fremre korsbåndet er røket. Tilstanden må behandles kirurgisk og etter operasjon så venter et rehabiliteringsløp på minst 9 måneder. Mads er dermed ute av spill fra nå og store deler av neste sesong, sier Brann-lege Arne Instebø.

