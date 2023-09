Vil ha garanti for Saudi-penger

Europeiske klubber vil ha garantier for at saudiarabiske klubber betaler de enorme overgangssummene i sin helhet.

Neymar blir presentert som Al-Hilal-spiller i august. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 10:57

Bekymringen ble reist på generalforsamlingen til de europeiske klubbenes forening, melder Guardian.

Inntil nå har den saudiarabiske delen av overgangssalget aldri overskredet to prosent av totalen. Det har denne sommeren økt til 11 prosent - med overganger for spillere som Neymar, Rúben Neves, Fabinho, Aleksandar Mitrovic og Riyad Mahrez. Til sammen handler det om mer enn ti milliarder kroner. Løsningen kan komme i et samarbeid med FIFA.

Det saudiarabiske overgangsvinduet stenger torsdag.