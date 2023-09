Tysk fotballkrise før EM på hjemmebane: – Nok Mr. Flick!

Tyskland-trener Hansi Flick lever farlig etter 1–4-tapet mot Japan. Spørsmålet er om han får lede stornasjonen i EM på hjemmebane?

I TRØBBEL: Tysklands landslagstrener Hansi Flick underveis i kampen mot Japan. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 11:41 Oppdatert: 10.09.2023 12:02

«Kun fire seirer på de siste 17 kampene og en pinlig VM-exit i gruppespillet i Qatar. Hansi Flick er tidenes dårligste landslagstrener. Det er derfor, ni måneder før åpningskampen i vårt eget EM, ikke noe alternativ til en umiddelbar separasjon», skriver kommentator Matthias Brügelmann i storavisen Bild og konkluderer:

«Nok, Mr Flick!».

Lørdag tapte Tyskland, som er vertsnasjon for EM 2024, hele 1–4 hjemme for Japan i en treningskamp i Wolfsburg. For første gang siden 1985 har Tyskland tapt tre kamper på rad.

Og Flicks anseelse er tydelig svekket sammenlignet med da han tok over landslaget i august 2021. Han kom fra suksess i Bayern München og vant Champions League i 2020.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: RONNY HARTMANN / AFP / NTB

«Det dårlige forholdet mellom laget og treneren er til å ta og føle på, og skaper mange øyeblikk av skam», skriver Brügelmann.

Oliver Hartmann, kommentator i Kicker, er på bølgelengde med sin kollega.

«Dette forsterker krisen for EM-verten og diskusjonen om landslagstreneren dramatisk», skriver Hartmann.

Landslaget er i sjokktilstand, gjør Bild klart. Der Spiegel kaller det for en ydmykelse og slår fast at Fotball-Tyskland er i krise.

Lothar Matthäus, tidligere stjerne for landslaget og nåværende TV-ekspert, er klar på at Flicks posisjon er svært utsatt.

– Det var ikke mange som sto bak Hansi Flick de siste månedene internt i forbundet. Rudi Völler (direktør i forbundet), ja. Men kan han det fortsatt nå? Det tviler jeg på, sier Matthäus ifølge Bild.

VIKTIG STEMME: Lothar Matthäus er en av de mest kjente TV-ekspertene i tysk fotball. Her fra en landskamp mot Norge og Erik «Myggen» Mykland på 90-tallet. Vis mer

Da Hansi Flick gjorde TV-intervju med RTL på stadion lørdag, kunne man tydelig høre pipekonserten i bakgrunn, ifølge Bild.

– Jeg er den rette treneren, men jeg er likevel klar over hvordan ting kan endre seg i fotballen, sier Flick.

– Vi i tysk fotball må bare våkne opp og jobbe med disse tingene, sier han.

Etter kampen sa forbundsdirektør Rudi Völler at 1–4-tapet for Japan gjorde vondt, og at han ville sove på hva som skal skje videre.

– Vi bør samle oss først. Det er trening i morgen, så spiller vi mot Frankrike tirsdag. Etterpå bør vi reflektere og tenke på hva som skjer videre. La oss se, sier Völler.

MAKT: Den tyske forbundsdirektøren Rudi Völler. Vis mer

Uttalelsen får Matthäus til å ane ugler i moser.

– Rudis uttalelse er farlig. Denne uttalelsen svekker treneren. Jeg er sikker på at Flick vil ha diskusjoner med de ansvarlige i dag (søndag). Flick mangler resultatene og argumenter, sier Matthäus.

Stjernespiller Joshua Kimmich fra Bayern München vil ikke utlevere sin tidligere klubbtrener.

– Det er viktig at vi spillere først og fremst starter med oss selv. Det handler ikke om å peke fingre på treneren eller andre, sier Kimmich.

Den tyske sportspressen er allerede godt i gang med å plukke ut en ny trener. Liverpools Jürgen Klopp virker å være drømmevalget, men anses som umulig da han har kontrakt til 2026.

Oliver Glasner, som vant Europa League med Eintracht Frankfurt i 2022, trekkes frem ettersom han er ledig. Det samme med tidligere Bayern-trener Julian Nagelsmann. Matthäus vil se at Matthias Sammer skal lede Tyskland i EM hjemme neste sommer.