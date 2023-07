Van Dijk er ny Liverpool-kaptein: – Gjør meg veldig stolt

Virgil van Dijk (32) overtar rollen Jordan Henderson har hatt de siste åtte sesongene.

LEDER: Van Dijk er Liverpools nye kaptein. Vis mer

Det bekrefter Liverpool på sine hjemmesider.

– Det er en stor dag for meg. Å være kaptein for Liverpool Football Club er noe jeg ikke kan beskrive akkurat nå. Det er noe som gjør meg veldig stolt, og jeg vil gjøre alt i min makt for å gjøre alle stolt over meg og klubben, sier den ferske Liverpool-kapteinen.

Jordan Henderson har de siste åtte årene vært kaptein for Merseyside-klubben, men tok denne sommeren det kontroversielle valget om å slutte seg til den saudiarabiske klubben Al Ettifaq.

– Det har vært en interessant sommer med spillerne som forlater klubben, og nye spillere som kommer inn. Det er en liten overgang som skjer. Vi må være tålmodig, men vi vil vise hva vi klarer, fordi vi har en fantastisk spillergruppe, støtteapparat, supporter og stadion, sier van Dijk.

Trent Alexander-Arnold overtar rollen som visekaptein etter James Milner, som tidligere denne sommeren signerte for Brighton.

– Å gi han det ansvaret tror jeg kan gagne han. Det er et veldig godt valg, sier van Dijk om Alexander-Arnolds nye rolle.

– Han er i en fase nå hvor han har nødt til å gjøre den overgangen til å bli en stor leder for fotballklubben. Jeg tror han kan ta store steg. Og med hjelp fra meg og de andre, «Robbo», «Ali», «Mo», og treneren åpenbart, så kan han ta det neste steget.

Van Dijk kom til Anfield fra Southampton i 2018. Siden har nederlenderen gjort 222 opptredener for klubben, og var en viktig del av Champions League-tittelen i 2019 og seriegullet i 2019/20-sesongen.

Midtstopperen er også kaptein for det nederlandske landslaget.