Medier: Enige om Lavia-overgang

Southampton og Liverpool skal være enige om en overgang for Romeo Lavia.

Publisert: 14.08.2023

Det skriver The Guardian-skribent Jacob Steinberg. Southampton og Liverpool skal være enige om en overgangssum på 60 millioner pund for midtbanespilleren, men det nå er opp til Lavia å velge Liverpool over Chelsea, som også har vist interesse for spilleren.

Det skjer etter at Moisés Caicedo etter alt å tyde velger Chelsea. I forrige uke uttalte Liverpool-trener Jürgen Klopp at Brighton og Liverpool var enige om en overgang, men kort tid senere meldte flere medier at 21-åringen endret mening og heller velger Chelsea.

Det meste tyder på at Caicedo blir Chelsea-spiller, mens Liverpool nå kobles til Lavia.