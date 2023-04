Fremtiden til Jones er usikker: – Det skremmer meg ikke

Liverpools midtbanespiller Curtis Jones (22) sier han fremdeles har troen på at han kan oppnå suksess for barndomsklubben.

NØTT: Liverpool-trener Jürgen Klopp (t.v.) må sannsynligvis handle midtbanespillere til sesongen 2023/24. Det kan gå utover en spiller som Curtis Jones - som har blitt henvist mye til benken denne sesongen.

07.04.2023 09:59

Liverpool-supporterne har i lang tid ropt etter nyervervelser på midtbanen – og Borussia Dortmunds Jude Bellingham og Chelseas Mason Mount er navn som stadig kobles til Liverpool i britisk presse.

Det kan bety ytterligere konkurranse for Jones, som kun har startet to Premier League-kamper i år. Sist i kampen som endte 0–0 mot Chelsea.

– Det skremmer meg ikke, sier engelskmannen til The Athletic.

– Jeg bryr meg ikke (hvem vi signerer). Jeg er en selvsikker gutt, og jeg vet at jeg har støtteapparatet i ryggen.

Liverpool har slitt stort i hjemlig liga og ligger på en åttendeplass denne sesongen – og midtbanen til rødtrøyene har ofte blitt pekt på som et problem.

JAGER MILLIARDEN: Liverpools Curtis Jones i duell med jevnaldrende Chelsea-spiller Enzo Fernández, som kostet klubben over en milliard norske kroner i vinter.

Ifølge The Athletic er det forventet at Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlain forlater klubben når kontrakten deres går ut i juni, mens James Milner kan også være på vei ut.

– Hvis klubben snur og mener jeg burde forlate klubben eller lånes ut, da er det muligheter jeg allerede vet om. Så kan jeg vise at jeg er god nok til å komme tilbake.

Jones sier at en eventuell overgang eller utlån er ikke noe han og klubben snakker om.

– Det er ikke slik at klubben har sagt «vi kommer til å kjøpe ham», «du må kanskje dra» eller «du må gjøre ditt eller datt». Jeg er her for å spille. Jeg har fremdeles troen på at jeg kan oppnå suksess her, selvfølgelig har jeg det.

22-åringen har en kontrakt med Liverpool frem til 30. juni 2027.