Fofana klar for Chelsea – knuser den norske overgangsrekorden

David Datro Fofana (20) er offisielt klar for Chelsea. Spillerens agent Atta Aneke tror at rekorden kommer til å stå i mange år.

FARVEL: Det sa stopp etter 65 kamper (24 mål og 10 målgivende) i Molde-drakta for David Datro Fofana.





28. des. 2022 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

Molde får over 130 millioner kroner fra Chelsea for spissjuvelen. Det er tidenes dyreste overgang fra norsk fotball – med klar margin.

«Chelsea FC har kommet til en enighet med Molde FK om en overgang for David Datro Fofana», skriver London-klubben på sine nettsider.

– Det er jo en drøm. Jeg skal innrømme at Chelsea er et stort steg for ham nå, men når det dukker opp sånne muligheter for en ung spiller med et så vanvittig potensial som han har, må man bare gripe sjansen, sier spillerens agent Atta Aneke til VG.

Han utelukker ikke at Fofana etter hvert går på utlån til andre klubber som et steg på veien, men poengterer at dette er i tråd med Chelseas overgangsstrategi.

– De ønsker å signere de beste unge talentene i verden, og har en veldig klar og tydelig plan på hvordan de skal få dem til å lykkes best mulig, sier Aneke.

Det manglet ikke på interesse fra andre klubber, både andre Premier League-klubber og i andre land, men det var ikke mange som kunne henge med da prislappen gikk opp i tosifret antall millioner.

Fofana uttalte allerede i sommer at Chelsea var hans drømmedestinasjon. Nå har han signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2029.

CHELSEA: David Datro Fofana (t.h) med agent Atta Aneke og moren.

– Det er et stolt øyeblikk for oss også når vi ikke bare slår en norsk overgangsrekord, men knuser den. Jeg tror det er en rekord som vil stå i mange år. Det er morsomt for norsk fotball at man kan selge direkte til den type liga, men også at man kan være med og bidra til å få så mye penger inn i norsk fotball, sier Aneke – og fortsetter:

– Selv om det er Molde som får pengene nå, vil det også dryppe på mange andre klubber i næringskjeden. Det gir en god følelse å tilføre noe, spesielt siden det ofte kan være litt negativt fokus på agenter.

At Fofana skulle ta veien fra en humpete gressmatte i ivorianske hovedstaden Abidjan, via kunstgresset i Molde og til Stamford Bridge i gigantbyen London, var på ingen måte noen selvfølge.

– Jeg sjokkerte alle. Alle spurte meg: «Hvordan kan du takke nei til Frankrike og Belgia for å dra til Norge?» De forstod ikke. De forstod ingenting. Det var press fra overalt. Overalt! Til og med familien min presset meg. De var sterkt imot at jeg skulle flytte til Norge. Men jeg tok valget mitt for et år siden. Og jeg nektet å la meg presse. Etter hvert forstod familien meg, forklarer han, sa Fofana til VG i fjor.

Det var Krister Gundersen i agentfirmaet som oppdaget stortalentet i en U20-landslagsturnering i 2019. Han slo umiddelbart fast at Fofana var et eksepsjonelt talent, eller «en ener», som de kaller det.

Beskjeden fra Elfenbenskysten var at det var uaktuelt å la ham gå på prøvespill til Norge, fordi det var så mye interesse for ham fra andre land.

– Vi ble enige om at jeg skulle reise ned for å overtale familien, møte klubben og se ham selv. Jeg fikk se ham på en ikke strøken gressmatte. Jeg var der i fire dager og fikk besøkt familien, og det var god kjemi med en gang.

Dermed løste det seg også. Molde fikk «Foffa» på besøk, og ble blåst i bakken fra første stund.

– Allerede etter første trening var det masse reaksjoner fra Molde-spillerne. Alle bare «wow, han her var dritgod», sier agent Atta Aneke til VG etter at rekordovergangen er et faktum.

På grunn av covidutbruddet vinteren 2020 dro Fofana hjem etter bare en trening. Da tok det helt av. Tilbudene florerte fra Belgia og Frankrike. Fofana var likevel fast bestemt på å dra til Norge til tross for advarsler som at det var «kaldt og dårlig betalt».

– Det var en evig kamp bare å for å holde på ham frem til han var gammel nok til å signere for Molde. Det var andre agenter og klubber prøvde å rappe ham absolutt hele veien, sier Aneke, som tidligere har omtalt det som «et mirakel» at han endte i Molde.

I februar 2021 signerte Fofana en fireårskontrakt med Molde.

– Jeg tenkte på det da jeg ble tatt ut på A-landslaget, at folk kommer til å spørre seg: «Hvorfor drar du til Molde da? Kunne du ikke signert i England eller i en stor fransk klubb? Hvorfor Molde?» Men jeg tenkte: «Man spiller vel fotball i Norge også? La meg dra» sa Fofana til VG i fjor.

– Folk sa til meg at «ingen snakker fransk i Norge, du kommer til å gå på trynet». Men hvis jeg drar til en fransk klubb, og så signerer for en klubb i Premier League, da må jeg fortsatt lære meg engelsk. Så hvorfor ikke lære det nå? Jeg tenkte på sånne ting også. Dessuten er det mye roligere her, jeg kan utvikle meg uten alt presset, sier Fofana.

20-åringen er for øyeblikket i Elfenbenskysten, men returnerer til London 29. desember. Han er spilleklar fra overgangsvinduet åpner 1. januar.