Brann-spillernes VAR-erfaringer: Dette er de spente på

Er du VAR-klar? Slik blir nyvinningen som kommer på Brann Stadion.

Frederik Børsting (fra h.) og Sivert Heltne Nilsen er kjent med hvordan videodømming praktiseres i andre land. 2. påskedag er det Var-premiere på Brann Stadion. Her i kamp mot Haugesund bergenser Sondre Liseth.

30.03.2023 08:28 Oppdatert 30.03.2023 09:38

Vidunderlig? Avskyelig? Rettferdig? Har også du en mening om VAR VARVAR står for video assistant referee. Videodømmingen innføres i Eliteserien i år og skal hjelpe dommeren på banen i nøkkelsituasjoner. Egne VAR-dommere sitter i Oslo og kan bistå for å hindre klare og åpenbare feil ved mål, straffe, og mulige rødt kort.? Konseptet har vist seg som skapt for sterke meninger og kraftig ordbruk.

Nå inntar videodømmingen også norsk fotball og Brann Stadion. Det skal gripes inn mot «klare og åpenbare feil».