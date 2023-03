Legendene uenige om Ødegaard: Tallene viser enorme forskjeller

MARBELLA (VG) Samme spiller, samme posisjon, men ulike lag og svært ulike tall. Martin Ødegaard erkjenner at hans prestasjoner på landslaget ikke har vært gode nok.

24.03.2023 14:27

– Jeg kan bli bedre på alt. Jeg har scoret flere mål i år. Noen skudd som har gått i alle retninger, og jeg kan bli bedre defensivt. Så jeg har forbedringspotensial, sier Martin Ødegaard.

Ytterst få fotballspillere, om noen i det hele tatt, er hetere enn Norges 24 år gamle landslagskaptein om dagen.

Med bare ti kamper igjen av Premier League-sesongen troner Arsenal øverst på tabellen, og klubbkaptein Ødegaard er med sine ti mål og syv assist den spilleren som har vært direkte involvert i nest flest antall scoringer for den suverene ligalederen.

Men de fenomenale tallene han leverer i klubbdrakta er ikke i nærheten av hva som leveres i den like røde landslagsdrakta.

– Det har litt med hvordan laget spiller. Det handler om «mindset». Jeg har sagt i lang tid at jeg vil score flere mål og prege kamper. Så det er deilig å se at det betaler seg, sier han.

I tellende kamper for landslaget har Ødegaard ett mål og fem assist på 34 kamper.

Om man teller alle landskamper, vennskapskamper inkludert, har Ødegaard to mål og ni assist på 47 kamper.

Om man kun teller hans siste ti landskamper, alle i 2022, blir ett mål og tre assist fasiten for Ødegaard.

Uansett hvilken statistikk av de øvrige man ser på, er Ødegaards fenomenale målpoeng-statistikk i Arsenal denne sesongen over dobbelt så god – selv om det norske landslaget og Arsenal i snitt scorer omtrent like mange mål per kamp.

Med disse tallene i bakhodet har VG spurt en rekke tidligere landslagsspillere spørsmålet «Får Norge det beste ut av Martin Ødegaard?», og fått følgende svar.

Fakta Får Norge det beste ut av Martin Ødegaard? VG har spurt en rekke tidligere landslagsspillere dette spørsmålet, og fått følgende svar: Ja: 6 Nei: 10

Disse har svart: Morten Gamst Pedersen (83 landskamper) Kjetil Rekdal (83 landskamper) Steffen Iversen (79 landskamper) Jahn Ivar «Mini» Jakobsen: (64 landskamper) Gunnar Halle (64 landskamper) André Bergdølmo (63 landskamper) Vidar Riseth (52 landskamper) Tom Høgli (49 landskamper) Roar Strand (42 landskamper) Sigurd Rushfeldt (38 landskamper) Bent Skammelsrud (38 landskamper) Bjørn Helge Riise (35 landskamper) Erik Hoftun (30 landskamper) Eirik Bakke (27 landskamper) Ole Martin Årst (22 landskamper) Pål André Helland (seks landskamper) Vis mer

VG har sett på tallene til Ødegaard i forhold til sammenlignbare playmakere som Christian Eriksen (Danmark), Kevin De Bruyne (Belgia), Luka Modric (Kroatia) og Toni Kroos (Tyskland). Alle leverte flere målpoeng for sine respektive landslag før fylte 25 år enn hva Ødegaard har klart for Norge.

Tidligere kantspiller på landslaget, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, er en av de som mener at Norge får det beste ut av sin kaptein. Han tas likevel på senga når han får høre tallenes tale:

– Ett mål og fem assist på 34 tellende kamper? Det høres jo helt forferdelig ut. Vi spiller mot en del svake nasjoner også tross alt, så de tallene tenker jeg at burde vært høyere.

Likevel står han på sitt, og mener at «ja, Norge får det beste ut av Martin Ødegaard»:

– Han får, fortjent, noe voldsomt med oppmerksomhet for de fantastiske prestasjonene borte i England. Men vi kan ikke forvente de samme tallene for Norge, for dette har med kvalitetsforskjell på lagene å gjøre.

– Å spille for det norske landslaget blir som å spille for Crystal Palace dersom du sammenligner det med Arsenal. Hos Arsenal får han ofte motta ballen på siste tredjedel av banen, mens for Norge må han komme mye dypere i banen for å skape noe.

To av Norges foretrukne forsvarsspillere under VM i 1994, Rune Bratseth og Henning Berg, ønsket ikke å svare på VGs «ja eller nei-spørsmål», men hadde følgende å si:

– Godfotteorien gjelder også fortsatt i dag. Det handler om å sette hverandre opp i de beste situasjonene, og det er det liten tvil om at Arsenal får til i mye større grad enn Norge når det kommer til Ødegaard, sier Bratseth.

– Så langt i karrieren har Ødegaard vært bedre for Arsenal enn for Norge, men jo bedre Norge blir i fremtiden jo bedre tror jeg han kommer til å bli. Vårt landslag har stort potensial offensivt, men de kommer aldri til å bli like gode som Arsenal på samhandling, relasjoner og faste bevegelsesmønster – ettersom de har langt mindre tid til å trene på det, sier Berg.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier følgende om forskjellene på klubb- og landslag:

– Det er uunngåelig. Du kan snu på hodet og si at i Nations League, som var hans beste landslagsår, så skapte han veldig mange sjanser som viser at han er ganske nærme målet. Han har et veldig bra skuddbein, og han scoret mål på trening i går elleve mot elleve. Vi jobber jo med at han skal komme nærmere målet. I vår måte å spille på så ligger han dypere i en oppspillsfase, sier Solbakken – og legger til:

– Men at han har syv mål mindre enn meg på landslaget, det kan han ikke være bekjent av.

PS! Ståle Solbakken spilte 58 landskamper og scoret ni mål.