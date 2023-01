Sean Dyche tar over Everton

Sean Dyche (51) gjør comeback som Premier League-manager.

30.01.2023 15:02 Oppdatert 30.01.2023 15:47

Det bekrefter klubben på sine sider.

– Det er en ære å bli manager i Everton. Jeg og mitt støtteapparat ivrer etter å få denne store kubben på rett kjøl igjen, sier 51-åringen til sin nye klubb.

Allerede før helgen meldte flere engelske medier at Dyche kom til å ta over manager-rollen i Everton.

Dyche har vært arbeidsledig siden han fikk sparken av Burnley i april i fjor.

Mannen med den karakteristiske stemmen ledet laget rett i underkant av 10 år. Han rakk å få 425 Burnley-kamper i beltet før han forlot klubben.

I løpet av hans tid i Burnley tok han klubben opp fra Championship, og holdt klubben unna nedrykk i fem sesonger.

Nå håper Everton at han kan gjøre det samme for dem. Klubben ligger nest sist i ligaen - med like mange poeng som tabelljumbo Southampton.

Merseyside-klubben har aldri tidligere rykket ned fra Premier League.

Dyche erstatter dermed Frank Lampard som forrige uke fikk sparken fra klubben.