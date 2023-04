Bryne-legenden er Haalands grandonkel: – Han lykkes med alt

BRYNE (VG) På denne åkeren har Erling Braut Haaland dype familierøtter. Grandonkel Gabriel Høyland tror gode gener er en del av megasuksessen han opplever i Manchester City.

29.04.2023

Høyland (68) fulgte – som alltid – med da Haaland herjet med Arsenal i seriefinalen onsdag

– Det er vondt å sammenligne. Han har hatt så mange store kamper. Men han var veldig god. Han lykkes med alt han prøvde på, sier Høyland til VG.

Bryne-legenden er bror til Haalands mormor, Inger Åse Høyland Braut. Gabriel Høyland har 596 kamper (170 mål) for Bryne og 23 landskamper (3 mål) for Norge. Men i oppveksten rakk han sjelden opp i vennskapelige kamper med storesøsteren.

– Han har gode gener. Søsteren min var to år eldre enn meg og fysisk overlegen. Hun vant alt som var av kretsmesterskap. Hun hadde vinnerinstinkt. Jeg hadde aldri en sjanse til å slå henne i Monopol, skratter Høyland.

Inger Åses datter, Gry Marita, er Erling Braut Haalands mamma. Han er selv oppmerksom hva han har fått i arv. Moren var en god friidrettsutøver.

– Farten har jeg arvet fra mor og mormor, og fotballen fra far og fra Børahodl (hjemmet til mormor og Gabriel). Det er flinke og aktive familier på begge sider, har Haaland sagt til Stavanger Aftenblad.

– Hvis du samler alle målene hans, så kan de brukes som instruksjonsvideo, mener grandonkelen:

Gabriel Høyland er Mr. Bryne. På høyden av karrieren tok han to sølv i Eliteserien to sølv i EliteserienBryne ble nummer to i toppdivisjonen i 1980 og 1982. med Haalands moderklubb. Han var nær overgang til FC den Haag, men ble hjemme på gården Børahodl bare et par kilometer sør for Bryne Stadion.

Potetbonden var ikke like imponert da Haaland i 2020 prøvde seg med potetopptageren på veterantraktoren Fordson Super Dexta (fra 1961, går fortsatt).

– Han kjørte den fast i molda moldaJærsk for jorden, smiler Gabriel.

Instagram-bildet av Haaland har fått over en million «likes». Grandnevøen er blitt et verdensnavn. I forrige uke var engelske Daily Mail på besøk hos Høyland. Han synes det er «gildt». Men skjønner godt at niesen Gry Marita Braut har valgt å holde seg helt unna intervjuer.

– Hvis hun snakker med et medie, så går det ikke et døgn før neste journalist kommer. Familien har kommet i en spesiell situasjon. Det er verdens beste fotballspiller, minner Gabriel Høyland om.

Erling Braut Haaland ga uttrykk for det samme da Høyland besøkte ham i Borussia Dortmund.

– Erling sa til meg at «det er tøft å være fotballspiller» da vi møtte ham i Dortmund. Det er annerledes enn mange tror. Han må ta hensyn hele tiden. Hadde Erling fått med seg Jack Grealish på en nattklubb, hadde avisene vært fulle i lang tid fremover. Journalistene ville ikke brukt de beste bildene. De ville brukt de styggeste, hevder Gabriel Høyland.

For ham personlig er ikke Haalands storkamp mot Arsenal det største høydepunktet denne uken. Mandag vant opprykksklare Burnley 1–0 over Blackburn i Championship. Han kaller dem «Mitt kjære, Burnley» og hadde vondt da Haaland i mars satte hat trick mot favorittklubben. City vant 6–0.

– Da han hadde scoret to, så synes jeg det var nok!