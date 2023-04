Guardiola mimrer tilbake til Ødegaard-møte: – Vi trengte bare fem minutter

MANCHESTER (VG) Da Martin Ødegaard (24) var på Europa-turné som 15-åring, var Pep Guardiola blant de mange vertene. Nordmannen brukte ikke lang tid på å bergta stjernetreneren.

LANG VEI TIL LONDON: Martin Ødegaard reiste via Madrid, Nederland og Real Sociedad, før han til slutt endte opp i Arsenal. Der er han blitt kaptein og nøkkelspiller.

25.04.2023 23:30 Oppdatert 26.04.2023 00:04

– Jeg husker det så godt, for han kom med faren sin i et par-tre dager. Vi trengte bare fem minutter for å forstå at denne spilleren er ganske god, han har det, mimret Guardiola på spørsmål fra TV 2, på pressekonferansen før onsdagens storkamp mellom Manchester City og Arsenal.

Tiden han mimrer tilbake til, var da Martin Ødegaard reiste på «Europa-turné» for å vise seg frem for klubber som Real Madrid, Liverpool, Ajax og Bayern München etter gjennombruddet i 2014.

Bayern ble på tidspunktet trent av nettopp Guardiola. Ødegaard endte imidlertid opp hos Real Madrid til sist, før han gjennomførte en permanent overgangen til Arsenal sommeren 2021.

– Han er kaptein i den alderen (24 år) og har vært der så kort tid, det er på grunn av hans spesielle personlighet. Jeg er sikker på at Mikel ikke hadde gitt ham kapteinsbindet om han ikke hadde styrken eller evnen til å være kaptein, sier Guardiola videre.

Onsdag klokken 21.00 (sendes på Viaplay og VSport Premier League) er det en tidlig seriefinale mellom Manchester City og Arsenal, hjemmelaget ligger fem poeng bak – men er klart i bedre form og har to kamper til gode på sine tittelrivaler.

Kaptein Ødegaard er god venn med Manchester Citys spydspiss Erling Braut Haaland (22), som er ventet å ha en av de andre hovedrollene.

De to norske stjernene er gode venner utenfor banen, på samme måte som managerne Pep Guardiola og Mikel Arteta er det.

– Det er ikke første gang i sportens historie. Da jeg var spiller, hadde jeg mange venner på andre lag, men det forble det samme. Du vil vinne, men når alt kom til alt, forble den personlige relasjonen den samme, sier Guardiola til VG på tirsdagens pressekonferanse.