Kristian Eriksens dramatiske timer: – Trodde jeg skulle bli Glimt-spiller

MOLDE (VG) Kristian Eriksen (27) har allerede rukket å bli seriemester og målscorer i Europa med Molde. Nå åpner han om dragkampen som til slutt sendte ham til Rosenes by.

SERIEGULL I BLÅTT: Molde har tatt tronen tilbake fra Bodø/Glimt denne sesongen. Kristian Eriksen har vært en sentral del av seiersmaskinen denne høsten. Men han kunne endt opp i gult og sort da det sto på som verst i sommer.

2. nov. 2022 17:49 Sist oppdatert 13 minutter siden

Overgangssagaen rundt den tidligere HamKam-spilleren var svært offentlig både før sesongen arrow-outward-link og i sommer arrow-outward-link . Først ble det oppstyr da han ville følge tidligere trener Kjetil Rekdal til Trondheim og Rosenborg, så gikk han ut og ønsket en overgang til Molde.

Likevel var det i Bodø/Glimt han trodde han skulle ende opp, bare timer før han ble Molde-klar.

– Jeg skal innrømme at jeg i noen minutter trodde jeg skulle bli Glimt-spiller den dagen alt ble klart. Men det var magefølelsen som til slutt gjorde at det ble Molde. Det var her ting falt mest på plass og det var hit jeg hadde mest lyst til å dra, sier Eriksen til VG.

Han legger til at han har valgt å være åpen om overgangssagaen for å være tro til den han er som person.

FØRSTE EUROPA-MÅL: Kristian Eriksen fant nettmaskene da Molde slo Shamrock Rovers i Dublin for snaue to uker siden.

– Valget jeg tok handlet også mye om hvilket lag jeg klarte å visualisere meg selv i. Når jeg til slutt fikk summert plusser og minuser, var det Molde som kjentes mest riktig.

– Så økonomien var ikke avgjørende?

– Absolutt ikke. Det var hele pakken. Men det svinger veldig i løpet av en sånn dag, sier Eriksen.

Han sikter til mandag 1. august i år, hvor avtalen som kan koste Molde Fotballklubb opp mot 15 millioner kroner ble sluttført.

Det er langt høyere enn summen Rosenborg la på bordet før sesongen. Ifølge VGs opplysninger skal den ha vært på om lag 3,5 millioner kroner.

Eriksens spesielle vei mot toppen av norsk fotball har vært bredt omtalt de siste to sesongene. Så sent som i oktober 2019 spilte han på nivå fire i Norge og rykket ned med Elverum.

En ydmyk forespørsel om å få trene med moderklubben HamKam da pandemien inntraff resulterte etter hvert til at han ble en nøkkelspiller i triumfferden som endte med opprykk til Eliteserien under Kjetil Rekdal.

Midtbanespilleren hadde slitt med å levere målpoeng tidligere i karrieren. Under Rekdals ledelse løsnet det virkelig og Eriksen endte til slutt på 13 scoringer og ti målgivende pasninger i jubelsesongen.

Selv er han krystallklar på at Rekdal og hans nåværende assistent i Rosenborg, Geir Frigård, skal ha mye av æren for at Eriksens karriere og liv nå har blitt til en eventyrhistorie.

– De hadde stor tro på meg og jobbet veldig målbevisst med hvordan de kunne gjøre meg best mulig.

Foran sesongen var det derfor flere gunner til at han ønsket å følge Rekdal og Frigård til Trondheim.

– Først og fremst var det fordi at jeg følte jeg utviklet meg veldig under deres ledelse. Samtidig virket det som et spennende prosjekt, men HamKam sto på sitt, sier han.

KUNNE FORT SETT ANNERLEDES UT: Kristian Eriksen (t.v.) i en tøff duell med Rosenborgs Edvard Tagseth på Aker stadion søndag.

HamKam sa nei. Eriksen og gamleklubben ble imidlertid enige om at det var muligheter for en overgang om det riktige tilbudet skulle dukke opp.

– Det var litt overraskende at de satte seg på bakbeina. Jeg hadde en opplevelse av at de kom til å godta et lavere bud enn det RBK kom med.

Eriksen gikk deretter hardt ut mot klubben arrow-outward-link og sa at han følte seg urettferdig behandlet.

– Det var både kjedelig og synd at det var et sitat om «Kamerat-konseptet» som ble blåst opp og dratt ut av kontekst. For meg handlet det om at HamKam ga meg signaler og lovnad på at jeg skulle få «gå» dersom det kom et bra tilbud. Men det viste seg at jeg og klubben hadde en ulik oppfatning av hva som var et «bra» tilbud, sier Eriksen, før han fortsetter:

– Men det var viktig for meg at HamKam skulle sitte igjen med noe, dersom jeg skulle dra fra klubben. Det føler jeg de har fått nå.

Til slutt signerte han en avtale med Molde som strekker seg ut 2026. Selv synes han det er smått utrolig at avtalen - som er en av de største innad i Norge noen gang - til slutt ble så stor som den ble.

– Jeg synes det er en stor sum å betale. Slik som klubben har uttalt, er det synd om markedet i Norge skal bli slik at man heller må se utenlands. Jeg synes det er fint at pengene blir i det norske markedet. Jeg kan forstå at de mindre klubbene gjør som de gjør, men slik er nå en gang hierarkiet.

– Hadde du trodd på det om noen sa til deg at du skulle sitte her som seriemester i 2022 for to-tre år siden?

– Det er surrealistisk, men utrolig morsomt. Jeg har et ønske om å motbevise de som mener man er satt og ferdig utviklet som fotballspiller i en alder av 26 eller 27 år. Noen er store talenter, mens andre kan nå langt med hardt arbeid og indre drivkraft, sier Kristian Eriksen.