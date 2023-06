Benzema ble hyllet av hjemmepublikumet i avskjeden

(Real Madrid – Athletic Bilbao 1–1) Klubblegende Karim Benzema (35) scoret i avskjeden foran egne supportere. Like etter fikk han en varm klem av trener Carlo Ancelotti.

fullskjerm neste VARM KLEM: Karim Benzema får en klem av manager Carlo Ancelotti. 1 av 4 Foto: Mariscal / EPA

04.06.2023 20:26 Oppdatert 04.06.2023 20:56

Tidligere søndag bekreftet Real Madrid at deres mestscorende gjennom tidene – etter Cristiano Ronaldo – var ferdig i klubben.

Benzemas kamp mot Athletic Bilbao ble dermed franskmannens siste for Real Madrid.

Han utlignet til 1–1 i det 72. minutt. Det var hans mål nummer 354 for klubben han kom til i 2009.

SCORET: Selvfølgelig gjorde han det. Karim Benzema utlignet til 1–1 etter et straffespark.

To minutter senere ble han byttet av til stående applaus på Santiago Bernabéu.

Hvor ferden for 35-åringen går videre er ennå ikke kjent.

Tirsdag skrev The Athletic at Benzema hadde mottatt et lukrativt tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia.

Tidligere søndag skrev Reuters at den statseide saudiske TV-kanalen Al Ekhbariya melder at Benzema har kommet til enighet med klubben Al Ittihad om en toårskontrakt.