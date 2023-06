Rudi García ansatt som Østigårds nye Napoli-trener

Serie A-mester Napoli og Leo Østigård (23) har fått ny sjef. Franske Rudi García (59) tar over for Luciano Spalletti (64).

TIL ITALIENSKE FOTBALL: Rudi García er klar for Napoli. Vis mer

Det annonserte klubben torsdag kveld. Napoli vant denne sesongen serien for første gang på 33 år. Etterpå ble det kjent at Spalletti var ferdig som trener. 64-åringen skal ha hatt et ønske om et friår fra fotballen, men hans avgang skal også skyldes et anstrengt forhold til klubbpresident og eier Aurelio Di Laurentiis (74).

García, som nå tar over jobben, var sist trener for Cristiano Ronaldo (38) i saudiarabiske Al-Nassr. Franskmannens arbeidsforhold ble avsluttet syv kamper før serieslutt.

I SAUDI-ARABIA: Garcia tok imot Ronaldo i vinter.

Leo Østigård slet med spilletiden under Spalletti, noe stopperen kommenterte overfor VG i mars.

– Selvfølgelig er jeg ikke glad i det (å sitte på benken), men du prøver å gjøre så godt du kan. Både på trening og når du får muligheten, sa Østigård.

– Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å spille kamper, og selvfølgelig er det tøft til tider. Men du må holde motet oppe, og jeg har fått spilt noen fine kamper her med store øyeblikk, som i Champions League.

Østigård spilte fire kamper fra start og tre som innbytter i Serie A denne sesongen.