Norske fotballstjerner fulle av følelser etter Marokkos fotballbragd: – Det betyr alt

YOUNGSTORGET (VG) Marokko er historiske. For første gang i historien er et afrikansk lag i VM-semifinale. Dermed tar det også helt av blant norsk-marokkanerne.

Mats Arntzen, VG

Jonas Bucher, VG

Anja Ariel Tørnes Brekke, VG

Håvard Kristoffersen Hansen, VG

Sindre Øgar, VG

Kyrre Lien, VG

10. des. 2022 18:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg måtte få igjen stemmen. Jeg er høyt oppe. Wow... Wow... sier Southampton-spiller Mohamed Elyounoussi til VG på telefon fra Malaga.

Marokko har akkurat slått Portugal 1–0 i VM-kvartfinalen etter mål av Youssef En-Nesyri.

– Jeg kan se Marokko på andre siden av havet og vurderer å ta båten over dit nå bare for å bli med på feiringen. Jeg var i hvert fall den som skrek høyest her i dag, ler Elyounoussi i fotballeufori.

På Youngstorget i Oslo bobler fansen over av glede lørdag kveld. Store folkemengder er samlet, og man hører jubelrop, musikk og fyrverkeri. Folk danser i fontenen, bilene forbi tuter og fyrverkeri fyres av.

– Marokkoo! er det flere som roper til VG mens de danser og synger på plassen.

FULL FEIRING: Det ble fyrt opp fyrverkeri på Youngstorvet i Oslo etter Marokkos seier lørdag ettermiddag.

På spørsmål om seieren er etterlengtet, svarer de et stort «JA!». Og én ting har alle troen på:

– Marokko kommer til å vinne hele VM!

Nå venter enten England eller Frankrike i en historisk VM-semifinale.

– Det bruser av følelser. Det er så mye glede, det er historisk, det er den største bragden i marokkansk idrettshistorie. Det betyr alt. Det er også fullt fortjent. Det er et heroisk lag hvor alle legger sjel og hjerte igjen på banen, sier «Moi».

forrige





fullskjerm neste EKSTASE: Mohamed Elyounoussi feirer 1–0-målet mot Montenegro på Ullevaal Stadion i oktober i fjor – og fikk også grunn til å feire lørdag kveld. 1 av 2 Foto: Helge MIkalsen / VG

Vålerenga-legenden Mohammed Abdellaoue forteller at det ble veldig emosjonelt foran skjermen.

– Det er helt sjukt. Det er tårer og det er stemning. Skal jeg være ærlig er det to ganger jeg har begynt å gråte: Det er i dag og da jeg fikk barna. Jeg sliter med å få frem noe. Man tenker på familie og foreldre og alt. Det er mer enn bare en kamp. De samler folket og gjør hele landet, hele Afrika og alle de arabiske landene helt sinnssykt stolte, sier «Moa».

«Moi» ler da han hører Abdellaoues åpenhjertighet. Han forteller at han drømte og håpet, men ikke turte å tro.

– Jeg er nesten på gråten selv. Jeg er litt på gråten fordi jeg tenker på den første drakten jeg noensinne hadde på meg, som var den marokkanske landslagsdrakten. Å se dem på TV var mitt første minne. Å se dem gå til semifinale er helt sjukt, sier Southampton-vingen.

Han kunne valgt Marokko, men står med 49 landskamper for Norge. 28-åringen sier at bildene fra Qatar gir ekstra tenning før EM-kvalifiseringen som starter i mars.

– Jeg er stolt av å ha marokkanske røtter, men jeg er også stolt over å spille for Norge. Jeg kjenner mange av spillerne på det marokkanske laget. Når man ser sånne scener så vil man oppleve et sluttspill i EM og VM. Det er det man spiller for. Jeg skled på knærne på asfalten her, ler Elyounoussi.

Abdellaoue forteller at den voldsomme støtten fra tribunene er et kjent syn fra marokkansk fotball, og at marokkanerne er kjent for å lage kjempestemning på kampene. På Al Thumama Stadium var det nesten som hjemmebane for Marokko.

– Det er virkelig, virkelig utrolig. Det er som en drøm. Vi er i semifinalen. Utrolig. Vi fortjente dette 1000 prosent. Vi spilte med hjertet og kriget for landet og folket vårt. Vi hadde tre innbyttere som kom inn for skadde spillere og kriget. Respekt. Det var som å spille hjemme. Utrolig. Tusen takk til alle, sier Marokkos midtbanekriger Sofyan Amrabat.

FULL FEST: I Beiruts gater i Libanon etter at Marokko gikk videre i fotball-VM i Qatar.

I Libanons hovedstad Beirut var det lørdag full fest i gatene, med hundrevis av jublende fans etter at Marokko gikk videre til semifinalen.

Der skjøt de opp fyrverkeri, tutet med horn og veivet marokkanske flagg. Hele Midtøsten har nå stilt seg bak det nordafrikanske landet i det som er første gang et arabisktalende land har havnet i semifinalen.

– Jeg håper at Marokko kommer til å vinne, men vi får se hvordan semifinalen kommer til å gå, sier Ahmed Hamsa til VG på Youngstorget.

Senere lørdag kveld blir det klart om Marokko møter England eller Frankrike i VM-semifinalen.