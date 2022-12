Jørgen Isnes er Strømsgodsets nye hovedtrener: – En drøm

Onsdag ble Jørgen Isnes (43) presentert i sin første trenerjobb i Eliteserien.

GODSET-KLAR: Jørgen Isnes er ansatt som Strømsgodsets nye hovedtrener.

Jonas Bucher, VG

14. des. 2022 11:48 Sist oppdatert 18 minutter siden

– Det er perfekt timing for meg, «Kåffa» og Godset, sier Isnes til VG.

Siden 2015 har Oslo-mannen vært trener i Obosligaklubben KFUM Oslo. Der ledet han blant annet laget til flere kvalikkamper til Eliteserien. Senest i høst spilte KFUM mot Kongsvinger i kvaliken.

Nå blir han Strømsgodsets nye hovedtrener, og har signert en avtale som strekker seg ut 2025. Isnes overtar etter duoen Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen, som ga seg etter sesongslutt.

– For meg er det en drøm som går i oppfyllelse på veldig mange måter. Jeg har spilt på det høyeste nivået, men nå får jeg muligheten til å lede et lag i Eliteserien, forteller en smørblid Ises.

Han påpeker at det er for tidlig å gå ut med en målsetting for 2023-sesongen, men har likevel klare ambisjoner:

– Jeg ønsker å bygge på det som er her og å få klubben tilbake til der de har vært tidligere. Det vil sannsynligvis ta litt tid, men jeg vil vekke Drammen og Godset, sier den nye hovedtreneren engasjert.

Isnes har vært en ettertraktet mann på det norske trenermarkedet i flere år, og den tidligere Skeid-spilleren har hatt konkrete samtaler med en rekke eliteserieklubber.

– Jeg ville ha minst ett år til i KFUM, og det var hovedgrunnen til at jeg takket nei til andre klubber i fjor. Vi gjennomførte en sesong som var bedre enn noensinne poengmessig, sier han.

Treneren opplyser overfor VG at han ikke kommer til å ta med seg noen fra trenerteamet i KFUM, og at Godset jobber med å danne et fullstendig trenerteam.

– Da Jostein (Flo, sportssjef i Strømsgodset) ringte, kjente jeg at det bruset i blodet med en gang.

Strømsgodset endte som nummer 12 i Eliteserien denne sesongen, ni poeng over Sandefjord på playoff-plass. Den nye hovedtreneren legger ikke skjul på at debutsesongen i Eliteserien blir krevende.

– Det er klart det blir tøft. Men det liker jeg også. Utfordringene kommer til å stå i kø, og det liker jeg. Dette er en større klubb, og det kommer til å skje mye rundt meg.

Strømsgodsets daglige leder Magne Jordan Nilsen er strålende fornøyd med ansettelsen.

– Jørgen Isnes seilte raskt opp som den sterkeste kandidaten til jobben. Jørgen har vist over tid i Kåffa at han er god lagbygger, han er hardtarbeidende, ambisiøs, faglig sterk og har gode menneskelige egenskaper til å lykkes her hos oss, sier Godsets daglige leder Magne Jordan Nilsen på klubbens hjemmesider.

– Isnes og Strømsgodset vil være en god match, fortsetter han.