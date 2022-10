Kraftige reaksjoner på avgjørende straffespark: – Det er skuespill

(Odd - Kristiansund 1–1) For et KBK i desperat poengnød kan et svært billig straffespark til slutt vise seg å være avgjørende. KBK-trener Christian Michelsen er oppgitt.

– Jeg syntes ikke det er straffe. Han legger seg og bare venter på touchen. Jeg syntes det er dritbillig, sa Michelsen til Discovery+ etter kampen.

Situasjonen Kristiansund-treneren snakker om er da Conrad Wallem gikk i bakken etter en liten berøring av KBK-keeper Sean McDermott like før halvtimen var spilt. Milan Jevtovic omsatte straffesparket i mål.

Med tre poeng på Skagerak søndag ville det bare vært tre poeng opp til kvalikplassen for Kristiansund. Isteden er luken fem poeng opp til Sandefjord, med fem kamper igjen.

LANGT FRA FORNØYD: Kristiansund-trener Christian Michelsen etter kampen mot Odd søndag. Han mener straffesparket hjemmelaget fikk tildelt var svært billig.

I Fotball Direkte-studio reagerte ekspert Vegard Hansen på det han fikk se:

– Det er ikke kontakt i det hele tatt. Det er skuespill. Det er ikke straffe. Dårlig dømt. Dommertabbe. Gult kort. Jeg håper han bommer, sa Hansen, men det gjorde altså ikke Jevtovic.

VG har vært i kontakt med dommer Svein Tore Sinnes. Han vil ikke kommentere saken.

KRITISK: Fotballekspert Vegard Hansen likte ikke det han fikk se da Odd fikk tildelt straffesparket.

Først hadde KBK tatt ledelsen ved Bendik Bye. Michelsen mener dommeren blåste i stykker kampen og generelt la listen for lavt. Samtidig er han klar på at eget lag burde utnyttet mulighetene de kom til på en bedre måte.

– Vi kom til store muligheter. Men det ville seg bare en gang i dag. Vi må bare male på videre og får med oss et velfortjent poeng. Vi vet vi må ta flere, så det må bare jobbes på, sier Michelsen om kampen.

KBK så lenge død og begravet ut i bunnen av Eliteserie-tabellen, men har de siste ukene nærmest på utrolig vis klart å blåse liv i drømmen om fornyet kontrakt. Og det er ingen lett oppgave som venter for nordmøringene.

Viking, Haugesund, Bodø/Glimt, Aalesund, Sarpsborg 08 og Jerv er med på å avgjøre KBKs eliteserieskjebne.

Siden opprykket i 2016 har klubben imponert stort. I fjor hadde de lenge heng på medalje, men ble til slutt nummer seks.