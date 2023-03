Ole Didrik Blomberg (midten) og gjengen starter 2023-sesongen søndag. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Lite kan få fotballfansen til å hate, hate og hate NFF som oppsettet rundt hvem som får hjemmekamper i cupen.

I år er det ingen grunn til å hate NFF hvis du foretrekker det røde og hvite skjerfet og bor i Bergen. Det er nemlig ikke alle som har fått med seg at fotballforbundet lever i fortiden.

De har ikke snudd kalenderen.

For søndag, når Brann tar imot Haugesund til 4.runde-oppgjør på Åsane Arena, er det fjorårets cup som skal spilles ferdig. Det har de fleste fått med seg.

Men i og med at Brann fortsatt er et Obos-lag i denne turneringen, favoriseres de når cupoppgjørene skal fordeles. De fikk hjemmekamp mot Haugesund.

Går de videre til kvartfinalen og møter for eksempel Odd, får de også hjemmekamp.

Avanserer de enda et hakk, og her blir det ventelig vanskelig å unngå Molde, spilles også denne kampen i Bergen.

Forbundsstyret vedtok nemlig tidlig i 2021 at laget fra den laveste divisjonen automatisk får hjemmekamp i NM. Og siden dette Norgesmesterskapet i realiteten er fjorårets mesterskap, er Brann altså for Obos-lag å regne.

Hvilket gjør akkurat denne cupmuligheten til noe det er verdt å prioritere foran nesten alt annet. Nå er det slik at det, så vidt jeg har klart å bringe på det rene, kun er seier i NM som gir billett til høstens europacup - selv om cupvinneren tok medalje i fjorårets serie.

Men veien til cupfinalen er utvilsomt enklere for Brann på grunn av hjemmebanefordelen. Eirik Hornelands lag tapte sist på hjemmebane tilbake i november 2021. Og trekningen er heller ikke så ille:

Haugesund søndag, vinneren av Sandefjord-Odd i kvartfinalen og deretter Skeid/Molde/Stabæk/Bryne i semifinalen.

Uten å selge skinnene til en hel såkalt familiegruppe av brunbjørn før et eneste skudd er løsnet: Det kan gå, dette.

Ventetiden er uansett over. Hvis Brann slår Haugesund søndag, er det en uke til kvartfinalen. Vi vil raskt få svar på om Branns tilsynelatende fremganger i vinter også gjør seg gjeldende når kampene betyr noe - de kan være semifinaleklare i cupen lenge før serien har begynt.

Nå er det slik at NM av ulike grunner har mistet glansen litt de senere årene. Men en mulighet for å spille cupfinale bare måneder etter at Brann rotet rundt i Obos-ligaen, vil være et fantastisk symbol på gjenreisningen av laget etter alt det som skjedde i 2021.

Da må de først skinne i kulden i Åsane på søndag.