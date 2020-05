TIL innkalte over 20 tidligere profiler – nå har klubben fått svaret på hvordan de skal fremstå under ny trener

Han var en av et 20-talls fotballfolk i Tromsø som sist uke ble spurt om å komme med innspill til hvordan TIL skal finne seg selv, og kriteriene for hva TIL skal være når de jakter ny hovedtrener. Et møte NRK omtalte først onsdag.

Trioen som leder klubbens trenerjakt; Tore Rismo, Kristian Høydal og Lars Espejord, hadde på møtet som fant sted onsdag 29. april i kantina på Alfheim, invitert flere folk med TIL-bakgrunn deriblant gamle klubbprofiler som Sigurd Rushfeldt, Roger Lange, Arne Vidar Moen, Thomas Hafstad, Stein Berg Johansen, Tore Nilsen, Trond Steinar Albertsen, Tom Høgli, Robin Berntsen, Ole Andreas Nilsen og Truls Jenssen. I tillegg til tidligere trener Bård Flovik og Morten Giæver som nå jobber i TIL.