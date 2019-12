Det meste taler dermed for at Gamst Pedersens tid i TIL er over.

I møte på nyttårsaften med assistenttrener Lars Petter Andressen og daglig leder Kristian Høydal fikk Gamst Pedersen vite at klubben akkurat nå velger å ikke forlenge avtalen, en avtale som går ut ved midnatt (1. januar 2020, journ.anm.).