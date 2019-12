Jarstein måtte stå over de to første kampene med Klinsmann som trener etter å ha blitt utvist i den siste kampen med Ante Covic på trenerbenken. De ga to baklengsmål hver og bare ett poeng, men lørdag var det tid for jubel. Vladimir Darida scoret kampens eneste mål etter veggspill med Vedad Ibisevic.

– Kroppsspråket vårt blir bedre for hver kamp, sa matchvinneren til Sky.

Per Ciljan Skjelbred fikk være med på moroa da han ble byttet inn rett før slutt.

Dagens mann i tysk fotball var Philippe Coutinho, som gjorde hattrick og supplerte med to assist da Bayern München reiste seg etter to strake serietap ved å vende 0-1 til 6-1 mot Werder Bremen.

Bayern slet tungt før pause, og Milot Rashica ga gjestene ledelsen etter å ha herjet med Jérôme Boateng. To raske mål ved Coutinho og Robert Lewandowski rett før pause vendte kampen, og etter sidebytte herjet hjemmelaget. Coutinho scoret to ganger til, Lewandowski en, og Thomas Müller skrev seg også på scoringslista.

– Coutinhos prestasjon i dag henrykket alle på stadion. Det aller beste var å se hvor glade alle de andre spillerne var på hans vegne, sa trener Hansi Flick om den tidligere Liverpool- og Barcelona-spilleren.

– Laget viste sin karakterstyrke da vi vendte kampen allerede før pause, sa David Alaba.

Fakta: Tysk 1. Bundesliga fotball menn lørdag, 15. runde: Bayern München – Werder Bremen 6-1, Hertha Berlin – Freiburg 1-0, Köln – Leverkusen 2-0, Mainz – Borussia Dortmund 0-4, Paderborn – Union Berlin 1-1, Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig 0-3. Spilt fredag: Hoffenheim – Augsburg 2-4.

Leipzig på topp

Med seieren klatret Bayern München til fjerdeplass, fire poeng bak serieleder RB Leipzig, som inntok førsteplassen med 3-0 borte mot Fortuna Düsseldorf. Patrik Schick, Timo Werner og Nordi Mukiele scoret for gjestene, mot et Fortuna-lag som nå har sluppet inn 16 mål på fem kamper.

Werner scoret sitt 16. seriemål for sesongen på et straffespark dømt for hands etter VAR-sjekk.

Borussia Mönchengladbach kan gjenerobre førsteplassen søndag og slå tilbake etter sin skuffende europaligaexit med borteseier mot Wolfsburg.

Ny Leverkusen-smell

Borussia Dortmund på tredjeplass er to poeng foran Bayern etter å ha knust Mainz 4-0 på bortebane. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard og Nico Schulz scoret målene.

Leverkusen greide ikke å reise seg etter at laget røk ut av mesterligaen onsdag. Lørdag ble det et tungt tap i naboduellen med Köln, som med 2-0 klatret opp fra jumboplassen på tabellen. Jhon Cordoba og Sebastiaan Bornaux scoret for hjemmelaget mot et Leverkusen som måtte avslutte med ni mann etter at Aleksandar Dragovic og Leon Bailey ble utvist.

Julian Ryerson var ubenyttet reserve da Union Berlin spilte 1-1 borte mot Paderborn, som nå er sist på tabellen.