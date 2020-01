Det bekrefter hans nye klubb på sitt nettsted.

Moberg kommer fra Bodø/Glimt. Moberg, som er fra Os og har har spilt i Sogndal og Åsane, var lenge aktuell for Brann, men han reiser utenlands i stedet.

Silkeborgs sportssjef Jesper Stüker bekrefter at Moberg hadde andre tilbud.

– Vegard Moberg har vist stor interesse for Silkeborg, til tross for at han hadde andre muligheter. Han gir en ny dimensjon til midtbanen, hvor han blant annet kan bidra med erfaring og fysikk, sier Stüker.

– Fint inntrykk

Moberg ankom Danmark fredag formiddag. Han trener med laget for første gang i starten av neste uke.

– Jeg har fått et meget fint inntrykk av klubben, fasilitetene og menneskene i Silkeborg som jeg har møtt, sier Moberg.

Bunnlag

Silkeborg ligger for øyeblikket i bunnen av den danske superligaen. Bodø/Glimt tok sølv forrige sesong, og Moberg kunne dermed spilt europafotball. Han var likevel ikke i tvil om at Silkeborg var rett for ham.

– Jeg hadde lyst til å prøve et annet land og en annen liga, og da jeg var kontraktløs i Bodø/Glimt, så var det en sjanse å ta. Da muligheten fra Silkeborg dukket opp, så var jeg ikke i tvil om at jeg skulle gripe den.