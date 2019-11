ASTANA - AZ ALKMAAR 0–5

Astana hadde vunnet fire av sine fem siste hjemmekamper i europacupene, men fikk en ny omgang juling av et AZ-lag som vant 6-0 i lagenes forrige møte i Den Haag for to uker siden.

Midtsjø gjorde det meste selv da kampen i Kasakhstan ble punktert i det 52. minutt. Den tidligere RBK-spilleren fikk en pasning feilvendt like inne på egen halvdel, men vendte bort en motspiller, spilte fram til Dani de Wit og la i vei på et sugende løp. Han løp regelrett fra to motspillere og fikk veggpasningen fra de Wit 25 meter fra mål. Etter to berøringer sendte han i vei et skudd som endret litt retning på Jevgeni Postnikov og trillet inn i hjørnet bak en utspilt keeper.

Etter å ha spilt uavgjort mot Partizan Beograd og Manchester United i de to første kampene har AZ Alkmaar sikret seks nye poeng og ni scoringer i de to siste mot poengløse Astana. Laget ligger godt an i kampen om avansement før hjemmekampen mot Partizan i neste runde. Laget avslutter på Old Trafford 12. desember.

Landslagsuttatte Midtsjø og Jonas Svensson spilte begge fra start. Svensson, som har slitt med en belastningsskade, ble byttet ut på stillingen 3-0 en halv time før slutt. Midtsjø ble byttet ut fem minutter senere, da spørsmålet bare var hvor stor seieren ville bli.

AZ Alkmaar dominerte kampen og tok ledelsen etter en snau halvtime. Midtstopper Pantelis Hatzidiakos slo et langt oppspill fra midtstreken. De Wit flikket ballen i bakrom, og Myron Boadu var både for rask og for sterk for midtstopper Postnikov. Han scoret med et diagonalskudd.

3-0 kom fem minutter etter Midtsjøs mål, og da etter et angrep i ni trekk over hele banen. Oussama Idrissi kunne til sist bredside pasningen fra Boadu i tomt mål.

Hatzidiakos scoret da et frispark ble dårlig klarert i det 76. minutt, og minuttet senere ble Boadu tomålsscorer da han trillet ballen i tomt mål etter at Idrissi brøt et svakt tilbakespill.