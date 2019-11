Aalesund – Sandefjord 3-1 (1-1)

– Det er egentlig helt sinnssykt det vi har fått til i år. At vi vinner alle hjemmekampene, er en utrolig sterk prestasjon, sier Bohinen som ikke minst er imponert over innsatsen spillerne har lagt ned etter at opprykket til eliteserien ble sikret.