TONSTAD: – Jeg prøver å fokusere minst mulig på det. Jeg er en rosenborger, som både jobber i klubben og er veldig glad i RBK. Også er jeg veldig glad for at RBK legger til rette for at jeg skal bli en bedre trener med å kunne trene Tiller.

Det sier Simon Hustad Evjen til Adresseavisen om den lille «konflikten» som plutselig har oppstått når Tiller tar imot RBK i andrerunde i cupen onsdag kveld.