Scoret hat trick da Molde knuste Viking

MOLDE - VIKING 5–1

Ohi Omoijuanfo (25) gjorde hattrick da bunnsolide Molde slo Viking 5-1 og inntok tabelltoppen i Eliteserien på ny mandag kveld.

Molde var mye bedre enn Viking etter pause, og de dominerte banespillet. Viking fikk knapt låne ballen, og Molde var giftige på kontringer. Erling Knudtzon fikk æren av å sette punktum via Viking-forsvarer Sondre Bjørshol til 5-1 ni minutter før full tid.

Før det var det annen spiss som hadde stjålet showet.

Omoijuanfos siste scoring til 4-1 kom etter 70 spilte minutter. Molde raidet opp på venstresiden, og Eirik Hestad var kald da han sendte ballen til en fullstendig umarkert Omoijuanfo på bakre stolpe. Den tidligere Stabæk-spilleren scoret sitt tredje for kvelden og sin niende for sesongen. Dermed er han to foran Odds Torgeir Børven på toppscorerlista.

Ohis nest siste kom fire minutter ut i 2. omgang da Molde gikk opp i 3-1. Dommer Kristoffer Hagenes ombestemt seg og dømte straffe etter det han oppfattet som en felling på Moldes Mattias Moström. Ohi Omoijuanfo bommet sist han skjøt straffe i forrige hjemmekamp, men denne gangen var han dønn sikker.

2-1-målet til toppscorer Ohi Omoijuanfo satt som en kule i det 39. minutt i en underholdende og sjanserik 1. omgang. Gjennombruddspasningen fra Magnus Wolff Eikrem var utsøkt og genial og åpnet opp hele høyresiden til Vikings forsvar. Kristoffer Haraldseid på løp mottok pasningen fra maestro Eikrem, og Haraldseid pasning til Omoijuanfo var presis som få. Sistnevnte hadde en enkel oppgave med å sende Molde i ledelsen for andre gang i kampen.

Etterpå takket Ohi både kona og sin nyfødte sønn.

– Gud er stor! Jeg er blitt velsignet med en frisk sønn, og det gjør at jeg sprudler slik på banen, sa en strålende fornøyd tremålsscorer til MAX.

Samtidig advarte 25-åringen fra Oslo mot å ta av.

– Vi må ikke bli for "cocky". Det har vært litt bob-bob på bortebane, og det er denne selvtilliten vi må ta med oss når vi skal spille borte, sa Ohi.

Fakta: KAMPFAKTA: Molde – Viking 5-1 (2-1) Aker Stadion 6198 tilskuere Mål: 1-0 Mattias Moström (10), 1-1 Tommy Høiland (36), 2-1 Ohi Omoijuanfo (39), 3-1 Omoijuanfo (str. 50), 4-1 Omoijuanfo (71), 5-1 Sondre Bjørshol (selvmål 82). Dommer: Kristoffer Hagenes, HovdingKristoffer Hagenes, Norge. Lagene: Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Vegard Forren, Ruben Gabrielsen – Fredrik Aursnes, Martin Ellingsen – Mattias Moström (Eirik Hestad fra 68.), Magnus Wolff Eikrem (Leke James fra 76.), Erling Knudtzon (Etzaz Hussain fra 84.) – Ohi Omoijuanfo. Viking (4-3-3): Iven Austbø (Amund Wichne fra 46.) – Sondre Bjørshol, Tord Johnsen Salte, Viljar Vevatne, Adrian Nilsen Pereira – Fredrik Torsteinbø, Samuel Kari Fridjonsson (Hassan Sale Usman fra 73.), Kristian Thorstvedt (André Danielsen fra 83.) – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj.

Først

Molde var også laget som scoret først. Mattias Moström spilte vegg med Magnus Wolff Eikrem, og den 36 år gamle svensken scoret sitt andre for sesongen.

Moström er inne i sin 13. sesong i Molde og viste at målteften fortsatt er intakt. Målet kom etter massivt Molde-press i starten på kampen. Hjemmelaget var det desidert beste laget de første 15. minuttene.

Viking skapte like mange sjanser som Molde før pause, og det unge og da spreke Viking-laget fikk lønn for strevet i det 37. minutt. Molde-keeper Andreas Linde avverget først to store sjanser, men på den siste måtte han gi en retur som Kristian Thorstvedt snappet opp og ga til Tommy Høiland som kunne headet ballen inn i åpent bur.

På topp

Molde gikk på et kjedelig 2–3-tap mot Kristiansund i siste serierunde 16. mai. Denne gangen ga de ikke fra seg verken to- eller tremålsledelse og de er oppe på 22 poeng etter 10 spilte kamper. Molde topper tabellen på bedre målforskjell enn Odd, men det skal sies at Odd har én kamp mindre spilt.

Molde har vunnet fem av de siste kampene mot Viking på eget gress.

Viking er uten seier på bortebane siden 2. serierunde mot Tromsø 7. april. 14 poeng etter ni spilte kamper plasserer Viking på 7.-plass i Eliteserien.

Mot Molde var Viking gode i deler av 1. omgang. Etter pause ble de smågutter mot serielederen.

Molde er store favoritter til å bli seriemestere i 2019-sesongen.