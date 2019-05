Solskjær-marerittet fortsatte. Tapte 0–2 mot nedrykksklare Cardiff.

MANCHESTER UNITED – CARDIFF 0–2

Med kun to seire på sine siste elleve kamper i alle turneringer ønsket Solskjærs menn å ta sommerferie med en seier mot nedrykksklare Cardiff søndag. Slike ble det ikke.

Et omdiskutert straffespark startet nedturen på Old Trafford etter 23 minutter. Selv om Diogo Dalot tilsynelatende var først på ball da Nathaniel Mendez-Laing gikk i bakken, pekte Jonathan Moss på krittmerket. Fra elleve meter var Mendez-Laing sikker i sin sak.

Allerede før scoringen var blåtrøyene farlig frempå ved flere anledninger. 17-årige Mason Greenwood fikk sin første seriekamp start for United og var nær en redusering for vertene, men ble hindret. Også de øvrige rødtrøyene slet med å overliste Neil Etheridge, som gjorde en god kamp for gjestene.

Fortjent Cardiff-seier

Vondt ble til verre for United-supporterne da Cardiff utnyttet meget svakt forsvarsspill ti minutter etter sideskiftet. Josh Murphy fikk servert Mendez-Laing som enkelt pirket inn sitt andre for dagen.

Selv om United kjempet for en redusering, var det fremdeles bunnlaget fra Wales som var nærmest scoring. Sisteskansen Etheridge kunne nesten notere seg for målgivende da Bobby Reid var farlig frempå, men skuddet strøk stolpen.

Resultatet gjorde ikke bare supporterne irriterte. Paul Pogba lot frustrasjonen komme til syne da han pådro seg et unødvendig gult kort for å rive Murphy i bakken før et innkast.

Solskjær måtte til slutt se at gamleklubben Cardiff tok en meget sterk 2-0-seier på Old Trafford.

Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Tottenham på topp fire

Kun syltynn teori kunne hindre Tottenham fra topp fire-plassering og mesterligaspill kommende sesong. Erkerival Arsenal var utfordreren. Med 2–2 hjemme mot Everton feide Tottenham all teori til side og kunne slippe jubelen løs.

Eric Dier banket vertene tidlig i ledelsen, før Gylfi Sigurdsson og Cenk Tosun snudde kampen for Everton på to hjørnespark på tre minutter. Everton-ledelsen varte derimot ikke lenge. Christian Eriksen sikret uavgjort med en lekker frisparkscoring fra nærmere 25 meter.

Tross 0–0 borte mot Leicester fullfører Chelsea serien som beste London-lag. Maurizio Sarris menn tok bronsen ett poeng foran byrival Tottenham.

Arsenal avsluttet Premier League-sesongen på 5.-plass. Borte mot Burnley ble det 3-1-seier takket være to scoringer fra Pierre-Emerick Aubameyang. Ashley Barnes scoret for vertene. Rødtrøyene kan fremdeles sikre mesterligaspill med seier i europacupfinalen mot Chelsea i Baku 29. mai.