Arsenal retter krass kritikk mot UEFA: – Det som har skjedd er uakseptabelt

«Vi er bittert skuffet av det faktum at på grunn av transportbegrensninger kan UEFA maksimum gi 6000 billetter til Arsenal på et stadion med en kapasitet på over 60.000. Tiden vil vise om det i det hele tatt er mulig for 6000 Arsenal-supportere å komme seg på kampen med tanke på de ekstreme reiseutfordringene.», står det i uttalelsen.

I forbindelse med finalen i Europaligaen har de to finalelagene Arsenal og Chelsea kun fått utdelt 6000 billetter hver.

UEFA opplyste fredag kveld overfor Talksport at årsaken til de få billettene var frykt for om supporterne klarte å komme seg til finalebyen Baku i Aserbajdsjan. Samtidig opplyste UEFA om at de er i tett kontakt med finalelagene.

Fakta: Siste ti finalebyer i Europaligaen 2019: Baku, Aserbajdsjan 2018: Lyon, Frankrike 2017: Solna, Sverige 2016: Basel, Sveits 2015: Warszawa, Polen 2014: Torino, Italia 2013: Amsterdam, Nederland 2012: Bucuresti, Romania 2011: Dublin, Irland 2010: Hamburg, Tyskland.

Ber om forklaring

«Vi har 45.000 sesongkortholdere, og at så mange supportere går glipp av finalen på grunn av UEFAs stadionvalg er rett og slett ikke riktig. Realiteten er den at uansett hvem som kom til finalen ville de ikke møtt etterspørselen hos supporterne.», skriver Arsenal i uttalelsen.

Klubben skriver også at de har mottatt mange klager fra sine supportere, og deler deres frustrasjon. De ber nå om en forklaring fra forbundet om hvordan de velger finalearenaer.

«Fremover vil vi oppfordre UEFA til å forsikre at supporterlogistikk er en viktig del av fremtidige valg for finalestadion. Det som har skjedd denne sesongen er uakseptabelt, og kan ikke repeteres. Vi vil med glede delta i fremtidige diskusjoner for å hindre at noe slikt skjer igjen.»

Da nyheten kom om de få billettene var reaksjonene også sterke i Chelsea-leiren.

– Dette er helt håpløst, men det er dessverre slik UEFA vil ha det. For dem skal fotballkamper være for pamper i dress, og ikke supportere i drakter. Dette gjelder ikke bare UEFA, for tildeling av finalebilletter er et generelt problem, også på nasjonalt nivå, sa styreleder Øystein Vinje i Chelseas norske supporterklubb fredag.