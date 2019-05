Guro Reiten klar for engelsk storklubb

Den norske landslagsspilleren går fra Lillestrøm til den engelske storklubben etter at hun har spilt VM for Norge.

Hun vil offisielt slutte seg til troppen til London-laget 15. juli, melder Chelsea på sine nettsider.

Reiten blir dermed lagvenninne med de norske landslagsspillerne Maria Thorisdottir og Maren Mjelde. Klubben ble nummer tre i den engelske ligaen denne sesongen.

– Verdensklasse

– Det blir en ny utfordring for meg, og jeg ser veldig fram til å spille for klubben. Her får jeg muligheten til å presse meg selv til å ta nye steg og utvikle meg både som person og spiller, sier Reiten til Chelseas nettsted.

Reiten tilføyer at hun har hatt en fantastisk tid i LSK. Hun takker supportere, lagvenninner, trenere og støtteapparat for noen fine år, og sier at hun de neste ukene vil ha fullt fokus på å prestere for Norge i VM.

Chelsea-trener Emma Hayes er storfornøyd med å få 24-åringen til klubben.

– Hun er en av de mest talentfulle og kreative spillerne i verden og hun vil bli en kjempetilvekst for laget vårt. Hun tilfører oss vinnermentalitet og jeg gleder meg til å introdusere henne til våre supportere, sier Hayes.

Storspilt

Reiten har vært strålende for LSK Kvinner i Toppserien de siste sesongene. Hun kom til romeriksklubben fra Trondheims-Ørn i 2017.

Hun er toppscorer i år med 12 mål på ti kamper på Norges øverste nivå. I fjor ble det 21 mål på like mange kamper, mens hun året før noterte seg for 18 nettkjenninger. På landslaget står Reiten med fem mål på 36 A-landskamper.

Det er ikke kjent hvor mye Chelsea betaler for å sikre seg måltyven fra Sunndalsøra, men ifølge Romerikes Blad skal det være snakk om et sekssifret beløp i kroner.

– Det er jo bare smuler av hva summen hadde vært hvis det hadde vært snakk om en mann. Guro hadde også kun et halvt år igjen av kontrakten, sier styreleder Trond Sørensen til avisen.

LSK mister også en annen landslagsprofil, Ingrid Syrstad Engen, i sommer. Hun er klar for Wolfsburg.

Reiten er ventet å bli en viktig brikke for Norge under VM i Frankrike. Mesterskapet i Frankrike innledes mot Nigeria 8. juni.