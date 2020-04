– Vi håper at vi skal få dette til å gå i balanse. Vi vet ikke helt ringvirkningene av korona, eller om det blir fotball i år eller til neste år. Det må en virkelig innsats til, og vi vet ikke helt hva som kreves, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm.

Han er blant dem som nå jobber for at Start skal komme seg velberget gjennom en situasjon som er blitt særs vanskelig for klubben.