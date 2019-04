MFK-legenden hadde lagt opp. Nå møter han gamleklubben i cupfest

Han er broren til Jan, svogeren til Laffen og onkelen til Daniel. Han var toppscorer i eliteserien da MFK tok sølv i 1974. Odd Berg var med og tok A-laget til cupgull i 2005 og har ledet juniorene til NM-tittel tre ganger. Onsdag står han på sidelinja når MFK spiller 1. runde i cupen – som trener for 4. divisjonslaget Eide.

– Det er klart det blir spesielt for meg. Jeg har vært i klubben i en mannsalder og da er det rart å stå på andre sida. Jeg har jo vært borte fra fotballen et par år, og hadde egentlig lagt opp da jeg fikk spørsmålet fra Eide. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle møte MFK igjen, men det blir veldig kjekt, sier Berg, som også møtte gamleklubben som Start-trener i eliteserien i 2015.