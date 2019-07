Odd kunne ta tabelltoppen - så dukket en gammel kjenning opp

Mjøndalen - Odd 2–0

Målet til den tidligere Odd-spilleren kom etter en corner ti minutter ut i den andre omgangen. Joackim Olsen Solberg svingte ballen inn fra høyre og fant Olivier Occéan på bakerste stolpe. Den canadiske veteranen på 37 år saksesparket akrobatisk inn 1-0 fra ni meter.

Occéan valgte å strekke hendene i været etter scoringen, men jublet ikke hemningsløst. Han har spilt to perioder for Odd, senest fra 2015-2017, før han spilte ni seriekamper for Urædd i 3. divisjon i 2018. Deretter gikk ferden til Mjøndalen.

Med ti minutter igjen satte Tonny Brochmann inn 2-0 på straffe etter at Sondre Rossbach hadde meid ned William Sælid Sell i boksen.

Utenom scoringene var det ikke mye å snakke hjem om fra Mjøndalen søndag. Fredrik Semb Berge burde sendt Odd opp i ledelsen tidlig i oppgjøret, men headingen fra stopperen gikk i stolpen. Bruntrøyene forsvarte seg med nebb og klør og tok sin tredje seier for sesongen.

For Odd sin del gjør tapet at de fortsatt er nummer tre på tabellen. Bodø/Glimt gikk forbi de hvitkledde med seier over Ranheim lørdag. Odd er nå à poeng med Bodø på 2.-plass og poenget bak serieleder Molde, med like mange kamper spilt som Molde og en mindre enn Bodø.

