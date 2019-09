Moldes superreserve er på utgående kontrakt. Dette sier han om framtida.

Mot Tromsø kom superreserven inn og scoret et avgjørende mål igjen. Det samme skjedde i bortekampene mot Aris og Partizan i kvalifiseringen til Europa League. I tillegg har vingen notert en målgivende mot Ranheim.

– Jeg vil alltid vise meg fram og bidra når jeg får sjansen. Jeg er bare fornøyd hvis jeg har fått et målpoeng når kampen er over. Jeg har kommet inn og scoret noen ganger nå. Det er fint å gjøre en forskjell for laget. Det er ingen hemmelighet at vi går for gullet nå. Vi har mannskap til å vinne serien i år, sier Bolly til Rbnett.