– Treneren har sagt at han ikke er så gira på å ha landslagsspillere i troppen, fordi det blir mye reising og fravær. Han har lyst til å ha en spillerstall som er til stede hele tiden. Det er noe jeg respekterer og har forståelse for, men det blir dumt for meg å skulle legge bort landslagsfotballen, sier Bizoza til Sunnmørsposten.

Den tidligere AaFK-junioren har fortsatt ikke spilt for Burundi ettersom han var skadet på forrige landslagssamling.