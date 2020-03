Fifa-presidenten utelukker ikke flere utsettelser: – Folks helse viktigere enn fotballkamper

Utbredelsen av koronaviruset skaper også store utfordringer i fotballverdenen. Allerede er en rekke kamper blitt utsatt eller spilt for tomme tribuner. Nå er internasjonale kamper, som etter planen skal spilles om kort tid, truet.

– Folks helse er mye viktigere enn fotballkamper, sier Fifa-president Gianni Infantino, ifølge BBC.

Presidenten i Det internasjonale fotballforbundet forteller at han håper at de internasjonale kampene fremover vil gå som planlagt, men ønsker ikke å utelukke noen ting.

– Vi må se på situasjonen og håpe det vil bli bedre heller enn verre. For øyeblikket ser det ut til å bli verre. Dersom kamper må utsettes eller spilles for tomme tribuner til det er over, så må vi bare gå gjennom det, forteller han.

– Uefa orienterer oss

Fifa samarbeider tett med Det europeiske fotballforbundet (Uefa). I slutten av mars, om omtrent én måned, spiller Norge en svært viktig landskamp mot Serbia. Vinneren møter Skottland eller Israel om en plass i EM-sluttspillet til sommeren.

Norges kamp er én av kampene som kan, i verste konsekvens, bli utsatt.

– Uefa orienterer oss fortløpende, og i øyeblikket er planen at vår kamp går som planlagt, forteller Svein Graff, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund.

I Italia har flere toppkamper allerede blitt utsatt. Morten Thorsby, som spiller for Sampdoria, har blant annet stått over flere kamper. De serbiske landslagsspillerne Aleksandar Kolarov, Nikola Maksimovic, Nikola Milenkovic, Filip Duricic, Sergej Milinkovic-Savic og Saša Lukić spiller også i Italia.

I tillegg spiller Ole Sælnes til daglig i Kina, der viruset først ble oppdaget.

– Vi følger situasjonen i de ulike landene nøye og er i tett dialog med Uefa, våre aktuelle spillere og klubbene om reisevirksomheten. Dette for å være i forkant med hensyn til eventuelle restriksjoner i landene der spillerne oppholder seg, og muligheten for karantene når spillerne ankommer Norge, sier Graff.

Kommunikasjonssjefen forteller at når det gjelder utviklingen videre her hjemme, så følger forbundet instruksene fra helsemyndighetene.

Avventer mulig utsettelse av EM

Det har allerede vært snakk om at EM-sluttspillet i sommer også er truet. Årets mesterskap er spesielt i og med at det arrangeres i hele 12 land. Det gjør utfordringene enda større.

– Døren til EM vil bare være stengt hvis situasjonen forverres, sier Michele Uva, visepresident i Uefa, ifølge Aftonbladet.

Han utdyper med følgende:

– Vi er nå i en posisjon der vi venter. Vi vurderer land etter land og fotballen må følge ordrene som kommer fra de enkelte nasjoner, sier han.

