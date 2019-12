Marcus Rashford ble den store helten da Manchester United slo Tottenham 2–1 på Old Trafford onsdag. På forhånd var det bygget opp til kampen mellom managerne Solskjær og José Mourinho.

Sistnevnte var mannen som fikk sparken fra nettopp Manchester United for et knapt år siden, og som banet vei for at den daværende Molde-treneren kunne ta over en av verdens største fotballklubber.