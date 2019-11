Fotballradioen: Mener Start er avhengige av denne spilleren for å lykkes

KRISTIANSAND: Daniel Aase, som blir Fædrelandsvennens fotballekspert i kvalikkampen(e), gjester Fotballradioen denne uken.

Her forteller han om årets flaueste episode, borte mot Strømmen tidligere i år.

Han er klar på at Start har gode muligheter i kvalifiseringen, der første hinder er KFUM Oslo på hjemmebane søndag. Vinner de den venter eliteseriemotstand over to kamper. Taper de er sesongen over, og Start et 1.-divisjonslag også neste sesong.

Jesper Mathisen mener klubben er avhengig av at en spesiell spiller om laget skal lykkes med årets store mål – og det er ikke Aron Sigurdarson, som har herjet framover på banen i årets sesong.

Hør episoden under.