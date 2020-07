Senket av brassespark: Nå er nesten alt håp ute for Tettey og Norwich

Nordmannens lag rotet bort ledelsen på bortebane.

Alexander Tettey spilte 55 minutter for Norwich. Richard Heathcote / Pool Getty

7. juli 2020 20:59 Sist oppdatert nå nettopp

Watford - Norwich 2–1

Mye skal til for at Alexander Tettey og Norwich berger plassen i Premier League etter 1-2-tapet mot Watford. Danny Welbeck ble matchvinner med et brassespark.

Resultatet gjør at Norwich må ta minst ti av tolv poeng i de fire siste rundene hvis de ønsker å spille på Englands øverste nivå også kommende sesong. At laget møter Chelsea, Manchester City, Burnley og nedrykkstruede West Ham i avslutningen, gjør oppgaven ikke akkurat lettere.

Slik avgjorde Danny Welbeck tirsdagens nøkkelkamp. Matt Dunham / AP Pool

Watford kunne på sin side juble for en svært viktig trepoenger tirsdag kveld. Laget ligger rett over streken og har fire poeng ned til Aston Villa og Bournemouth, som riktignok har én kamp mindre spilt.

Norwich fikk en drømmestart da Emi Buendía vartet opp med en skuddfinte før han curlet ballen forbi Watford-keeper Ben Foster etter fire minutter spilt.

Gleden ble imidlertid kortvarig. Fem minutter senere fikk Craig Dawson løpt seg fri og stanget inn utligningen like før Alexander Tettey som opprinnelig markerte Troy Deeney på et frispark. Like etterpå fikk Tettey gult kort for en felling av Abdoulaye Doucouré.

Tettey ble byttet ut ti minutter etter pause, og rett etterpå var Watfords snuoperasjon et faktum. Med et fantastisk utført brassespark avgjorde Welbeck kampen og sendte Tettey og lagkameratene ett steg nærmere nedrykk.

