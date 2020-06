Berntsen gjør fire endringer: Disse 11 starter for Viking mot Mjøndalen

17 år gamle Sondre Auklend får sin første kamp fra start i Eliteserien.

Sondre Auklend kom inn som innbytter i serieåpningen mot Bodø/Glimt forrige tirsdag. Mot Mjøndalen i kveld starter 17-åringen for Viking. Anders Minge

SR-BANK ARENA: Det er bare tre poeng som er godt nok for Viking når de får besøk av Mjøndalen hjemme i Jåttåvågen i kveld.

Viking stiller med tre spillere som alle debuterer fra start i Eliteserien og gjør totalt fire endringer på laget sammenlignet med de 11 som startet i Bergen søndag.

Kampen har avspark klokken 18.00 og du følger den sammen med Ingve Bøe i vår livechat.

De mørkeblå står med null poeng på de to første kampene. Spillet har bare glimtvis minnet om fjoråret da det svingte av Viking. Offensivt er det lite å rope hurra for, defensivt har Viking sett ut som en sveitserost. I tillegg har de personlige feilene florert.

Det fikk Kristoffer Løkberg høre etter tapet i serieåpningen.

To på tygga

Bjarne Berntsen er inderlig klar over Vikings problemer i sesonginnledningen og varslet på vei hjem fra Bergen at han ville ta grep før møte med Vegard Hansen & co.

Og fikk spillernes velsignelse på direkten.

I første serierunde kollapset Viking i 2. omgang hjemme mot Bodø/Glimt og tapte 2–4. I søndagens vestlandsderby på Brann Stadion, i runde nummer to, tapte Viking 0–3 etter igjen å ha fått juling etter pause.

Noe må gjøres. Og Berntsen gjør ord til handling. På laget som løper ut i solsteiken på SR-Bank Arena klokken 18 er det fire endringer og tre debutanter fra start i Eliteserien.

Viking stiller slik (4–3–3):

Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Joe Bell, Kristoffer Løkberg, Sondre Auklend – Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Jefferson de Souza.

Benken: Trym Ur, Herman Haugen, Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Adrian Pereira.

Bjarne Berntsen har ikke fått den starten på sesongen han hadde ønsket seg. Anders Minge

4–3–3 eller 4–2–3–1?

Ute fra laget som startet i Bergen er Adrian Pereira, Johnny Furdal, Zymer Bytyqi og Even Østensen. Furdal er ikke i troppen, de tre øvrige starter på benken.

17 år gamle Sondre Auklend får sammen med Bell og De Souza sin debut fra start i Eliteserien. Mens veteranen Rolf Daniel Vikstøl før sin første seriekamp for året når han erstatter Pereira på venstrebacken.

Så er spørsmålet om Viking kommer i 4–3–3 eller om de kommer i 4–2–3–1 slik det kunne se ut som på trening før kampen. Berntsen har tidligere stablet spillerne sammen i det som ser ut som 4–2–3–1-formasjon på trening, men i kamp blir det en 4–3–3-formasjon ut av det.

Tommy Høiland starter på benken i tredje kamp på rad for Viking. Mot Brann søndag skaffet han straffe. Men misbrukte sjansen til å redusere da han feilet fullstendig i sitt forsøk på en arrogant chip fra ellevemetersmerket. NTB scanpix

Laguttaket oser av 4–2–3–1 med Bell og Løkberg som to defensive ankere, mens Sondre Auklend får taktstokken som hengende spiss bak Berisha.

Men tar Viking-treneren sjansen på å teste enda en formasjon etter at 4–4–2-flørten like før sesongstart ikke fungerte?

Svaret får vi når dommeren blåser i gang oppgjøret klokken 18.

PS! Viking spiller ny kamp allerede lørdag. Da venter Vålerenga borte.

