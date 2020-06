Molde stenger før storkampen: – Ville vært unaturlig for RBK

Trener Eirik Horneland mener det vil være «unaturlig» for RBK å stenge treninger under hans regime. Nå fyrer RBK-legender fyrer løs mot at Molde stenger før storkampen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn