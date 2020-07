Premier League-spiller bøtelagt for fyllekjøring

Sheffield Uniteds Oli McBurnie må betale en bot på rundt 340.000 kroner og mister førerkortet i ett år etter å ha blitt tatt for fyllekjøring og fartsovertredelse.

Oli McBurnie må betale en bot på litt over 340.000 kroner etter å ha bli tatt for fyllekjøring. AP Photo/Jon Super/NTB scanpix

Den skotske spissen innrømmet lovbruddet i retten fredag. Hendelsen fant sted i oktober 2019.

24-åringen ble stoppet om natten like ved huset sitt med godt over lovlig promille. I tillegg til å være beruset lå spissen over fartsgrensen.

McBurnie har 28 dager på å betale en bot på litt over 340.000 kroner og mister førerkortet i ett år.

John Dye, McBurnies forsvarer, sa at fotballstjernen er flau og vet selv at han er en rollemodell for mange, skriver Sky Sports.

– Han tenkte ikke klart og han unnskylder for hendelsen. Han er genuint lei seg for oppstyret han har forårsaket, sa Dye.

McBurnies Sheffield United vant 1-0 mot Wolverhampton onsdag og tok et stort steg i kampen om europaligaplass kommende sesong. «The Blades» ligger på 7.-plass i Premier League med 51 poeng.