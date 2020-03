– Italia er i krise, det er ikke min fotballkarriere som er viktigst nå

– Jeg kom meg heldigvis til Norge for 10 dager siden, rett før det smalt. Nå er ikke mitt hjemsted det hardest rammede, men hele byen ble stengt ned før jeg reiste, sier Stefan Strandberg til Fædrelandsvennen.

Midtstopperen fra Lyngdal signerte for den italienske klubben Trapani i serie B rett før jul, og har spilt 11 kamper for laget fra Sicilia, som blir flyttet ned en divisjon om sesongen blir avlyst og resultatene stående. Nå spørs det om bidraget mot Empoli, på en lukket stadion i Toscana 7. mars, var hans siste for klubben.

– Det er vanskelig å si. Om sesongen blir avlyst kan det være over der. Mest sannsynlig blir det noe nytt fra høsten, sier Strandberg og presiserer:

– Samtidig er Italia i krise, og det er ikke min fotballkarriere som er viktigst nå. Det må vi ha respekt for, sier midtstopperen, som fikk oppleve koronakrisen i Italia tett på kroppen før han reiste.

Hadde flere år med skadetrøbbel

– Det gikk fra masse folk på kafeer og strender, til ingen ute i gatene i løpet av et par dager. Jeg ble stoppet av politiet da jeg gikk ut, og måtte ha papirer fra klubben for å vise hvorfor jeg var der, forklarer Strandberg-

29-åringen, som startet karrieren i Lyngdal, gjorde karriere i MK, Vålerenga og Rosenborg før han signerte for Krasnodar i Russland i 2015. Det ble relativt få kamper for det russiske topplaget, først og fremst på grunn av akillesproblemer, som til slutt endte i fem operasjoner. Han hadde korte låneopphold i tyske Hannover og russiske Ural før turen gikk videre til Italia. Særlig oppholdet i Ural ble en suksess. Strandberg var sterkt medvirkende til at laget reddet plassen øverste divisjon i fjor.

Det endte også med landslagsplass i fjor vår, etter flere år utenfor landslaget.

– Det har vært et helvete og jeg har hatt mine mørke perioder der jeg har tenkt på om dette kom til å gå. Men jeg har lagt ned en vanvittig jobb for å klare dette. Det er utrolig gledelig å være med på landslaget igjen, sa han til Fædrelandsvennen i mai.

Har tjent svært godt i Russland

Da var han i forhandlinger med Ural om en ny kontrakt, men den ble det ikke noe av.

– Jeg fikk et ekstremt godt tilbud fra dem om en toårskontrakt, og reiste ned på treningsleir i Slovenia. Men jeg ombestemte meg i siste liten, sier Strandberg.

– Hvorfor det?

– Det kan vi ta når karrieren er over, svarer Strandberg og ler.

Adresseavisen har tidligere skrevet at sørlendingen tjente rundt 70 millioner kroner på sin kontrakt i Krasnodar, mens VG har skrevet at tilbudet fra Ural var på 30 millioner kroner over to år.

Selv har Strandberg aldri snakket om egen lønn.

Hva som er neste steg i karrieren er han også forsiktig med å si noe om.

– Kanskje Italia videre er aktuelt. Jeg hadde muligheten allerede etter noen uker i klubben til å skifte klubb. Det ble litt kaos i klubben på grunn av direktørbytte, men jeg ble. Klubben ville ikke selge meg, sier han.

– Er det aktuelt med Norge fra høsten av?

– Man skal aldri si aldri i fotball, og jeg har lært at man ikke skal si at noe er uaktuelt. Men jeg tror ikke det. Start trenger ikke finne frem telefonnummeret mitt med det første, svarer Strandberg.