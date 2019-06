TIL-spiss Mushaga Bakenga er endelig tilbake for fullt for «Gutan», etter å ha vært på sidelinja gjennom hele oppkjøringen og store deler av vårsesongen på grunn av en alvorlig akillesskade.

På søndag spilte han litt over én time i 1–0-seieren over sin tidligere klubb Rosenborg. Siden seieren har trønderen svevet på en rosa sky, før han etter fredagens trening melder til iTromsø at han har landet på jorda.