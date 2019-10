TIL-stopper har signert ny kontrakt: – Jeg er veldig fornøyd

TIL-stopper Anders Jenssen fikk før denne sesongen kontrakt med TIL på ett år.

Den er nå forlenget ut 2021-sesongen.

– Den nye kontrakten, som vi nå har blitt enige om, henger sammen med den første kontrakten og de forutsetningene som lå i den. Anders har innfridd de forutsetningene og vi har blitt enige om en ny toårsavtale, sier sportssjef Svein-Morten Johansen i en pressemelding.

– Veldig fornøyd

Jenssen er selvsagt fornøyd med å få på plass en ny avtale.

– Jeg er veldig fornøyd med å få fortsette etter å ha hatt et flott første år i klubben. Det er mye bra på gang og jeg er glad for jeg får være en del av det. Det var lett å komme inn i gruppa her og det gikk greit allerede fra første dag, så har relasjonene bare utviklet seg i en veldig god retning. Forhåpentligvis klarer vi å få litt avkastning på banen også utover høsten, sier Jenssen.

– Veldig deilig

25-åringen har nylig kommet tilbake fra et skadeavbrekk.

Han meldes tilgjengelig til søndagens hjemmekamp mot Kristiansund.

– Det er veldig deilig at man føler at man kan bidra igjen, for det har vært et langt avbrekk. Jeg har jobbet hardt for å komme tilbake og jeg ser virkelig frem til å få spille igjen, sier 25-åringen.