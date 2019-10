Eventyrlysten Berntzen gikk fra førstekeeper i 1.-divisjon til AaFK-reserve

Da Tarjei Omenås ble skadet i august hadde AaFK et behov for en ny keeper, som helst skulle være norsk på grunn av at utlendingskvoten allerede var fylt opp. Det førte dem i retning av Strømmens førstekeeper, Marius Berntzen. Totalt sto han med 21 kamper for 1. divisjonsklubben før han takket ja til Aalesund.

– AaFK er ganske mye større klubb, det er to forskjellige verdener fra Strømmen. De fleste som har vært i slike klubber som Strømmen, vet at det er en litt annen hverdag. Da tok jeg denne sjansen da den kom. Det er i utgangspunktet ut denne sesongen og ganske kortsiktig, så da var det ikke noe problem, selv om det er blitt mindre spilletid, sier Berntzen til Sunnmørsposten.