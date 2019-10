AafK-treneren advarer: − Vi trenger fortsatt det ene poenget!

− Det har skjedde verre ting enn at et lag taper fire kamper på rad med to eller flere mål, og de andre vinner alle sine siste kamper. Så vi vil ikke feire noe opprykk før vi har sikret det ene poenget vi fortsatt trenger, sier AaFK-treneren etter 3-1-seieren mot Raufoss.