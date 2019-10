Etter storspill for Herd i 3. divisjon forrige sesong var Bizoza, som er født og oppvokst i Skodje, aktuell for flere klubber på høyere nivå.

Han var blant annet på flere treninger med AaFK for ett år siden, som han også spilt for som junior. Til slutt endte han opp med å signere for Raufoss.