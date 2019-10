– Det som skjer nå er skuffende. Sommeren var to skritt fram, og vi var enige om at vi ikke skulle tilbake hit. De siste to ukene har vært langt fra gode nok, sier kapteinen til Adresseavisen.

Det har vært to tunge uker i RBK-leiren. 0-0-kampen mot Brann ble fulgt opp med stortap for PSV, før spillerne gikk inn i landslagspause etter et nytt nederlag i Haugesund.