Det skriver TIL på sin hjemmeside i dag.

– Av både økonomiske og miljømessige hensyn har vi ikke mulighet til å holde Alfheim åpen for trening i hele vinter, det vil si at vi planlegger å holde banen stengt i perioden desember til og med februar. Dette er naturlig nok ikke en ønskesituasjon, men realiteten er at hverken klubbøkonomi eller miljøforhold tillater dette slik det er nå, sier daglig leder i TIL, Kristian Høydal til klubbens hjemmeside.